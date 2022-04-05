Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

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Kocaeli´nin Gebze ilçesi Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) C kapısı karşısında işçi servisi ile TIR çarpıştı. Meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. 112 ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Kocaeli

2022-04-05 17:08:31



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