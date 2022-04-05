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Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde, işçilerin taşındığı servis midibüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada, 2'si ağır 25 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) C kapısı karşısında meydana geldi. GEBKİM'den çıkış yapan Gürkan Mut yönetimindeki 34 CGG 471 plakalı TIR ile Valiler Bulvarı'ndan gelen ve işçileri taşıyan Ayhan Yılmaz'ın kullandığı 41 P 9821 plakalı midibüs ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle midibüs, yan yattı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 25 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2022-04-05 17:43:55



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