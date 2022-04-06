Bariyerlere çarpan otomobil karşı yola savrulup, ters döndü

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce bariyerlere çarptı, daha sonra ise yolun karşısına geçerek ters döndü.

Kaza, gece saatlerinde Dilovası ilçesi D100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. (51) idaresindeki 41 YH 123 plakalı Volkswagen marka otomobil, Ankara istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil, karşı yola geçerek ters döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan D100 Karayolu İstanbul istikameti, kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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