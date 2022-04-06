Kocaeli itfaiyesinden zorlu kış tatbikatı

Kocaeli'de itfaiye erlerinden oluşan arama kurtarma ekibi, Aytepe'de "2022/2. Kış Arama Kurtarma Tatbikatı" gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi muhtemel olaylara karşı her an hazırlıklı olmak için eğitimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, Kocaeli itfaiyesi Aytepe'de "2022/2.Kış Arama Kurtarma" tatbikatını gerçekleştirdi. Tatbikatın ilk gününde harita ve GPS kullanımı, yön bulma, intikal, çığda sondalama, kazazede transferi vb. konularda teorik eğitimler verilirken, ikinci gününde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi ( KOBİTEM) eğitim şefi Recep Yayla ve eğitmen Hasan Koyunlu gözetiminde uygulamalı eğitim ve tatbikat gerçekleştirildi.

Kocaeli itfaiyesi personelinin karda, doğada arama kurtarma ve çığ tehlikesi olaylarına müdahalede imkan ve kabiliyetlerini arttırmak amacıyla yapılan tatbikat programında, kişisel koruyucu donanım ile kullanılması gereken ekipman hakkında da bilgi sunuldu.

Tatbikatta gelen ihbar üzerine koordinatları verilen noktanın harita üzerinde tespiti yapılarak harita ve GPS yardımıyla kazazedenin bulunduğu noktaya intikal edildi. Kazazedenin aranması ve tespitinin ardından ilk bakımı yapılarak sedyeye alındı. Sedyeye alınan ve itfaiye ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırılan yaralı, emniyet sistemleri ve kurtarma ekipmanlarıyla dağın engebeli yamacından tahliye edildi. Kurtarılan yaralı sağlık ekiplerine güvenli bir şekilde ulaştırıldı.

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