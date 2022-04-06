Sis bulutlarının mest eden dansı Yoğun sisten geriye güzel manzarası kaldı

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Kocaeli'de etkisini gösteren yoğun sis, seyrine doyum olmayan eşsiz manzaralar sundu.

Kocaeli'de sabah saatlerinde etkisini gösteren sis havadan görüntülendi. Gökyüzünü kaplayan bulutların oluşturduğu eşsiz manzara da görenleri kendine hayran bıraktı. Sis bulutları zirvelerde görsel şölen sunarken, bulutların adeta dans eden görüntüsü ise havadan drone ile görüntülendi.

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