Başiskele Belediyesi personellerine eğitim verildi

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Başiskele Belediyesi tarafından belediye personellerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri çerçevesinde her yıl zorunlu verilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri Başiskele Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nce sivil savunma amiri Volkan Torun koordinesinde düzenlenen eğitim seminerine Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri katıldı. Personellere gruplar halinde temel ilk yardım ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verildi. Eğitimde iş kazalarının, çevresel faktörler, kişiye bağlı faktörler ve eğitim yetersizliğinden kaynaklandığı ve gerekli tedbirlerle bu kazaların önüne geçilebileceği anlatıldı. Belediye çalışanlarının sorularının da yanıtlandığı eğitim seminerinde, personele eğitim öncesi ve sonrası çoktan seçmeli sınav yapıldı.

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