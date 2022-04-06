Uyuşturucu ticareti yapan iki sanığa hapis cezası

Kocaeli'de "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçundan yargılanan iki sanık, ayrı ayrı 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan Hakan M. ve Arzu Ç. hakkında "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçundan dava açıldı. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Arzu Ç. ve avukatlar katıldı. Hakan M. ise SEGBİS ile hazır bulundu. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Arzu Ç., "Ben Enis U.'yu tanırım. Olay tarihinde Enis'e uyuşturucu madde verdiğim doğrudur ancak karşılığında para almadım. Üzerimde ve evimde bulunan uyuşturucu maddeyi kendim içmek içindi bulunduruyordum. Ben bugüne kadar hiç kimseye uyuşturucu madde satmadım. Ben Enis’e uyuşturucu madde vermeden önce evime geldi ve arkadaşımla cinsel birliktelik yaşamak istedi. Arkadaşım bunu reddettiği için Enis’le tartıştık ve evden gitti. Daha sonra sabah kapıma dayandı ve bana hitaben ‘Bana uyuşturucu ver yoksa uyuşturucu ticareti yapıyorsunuz diyerek sizi polise şikayet edeceğim’ dedi. Aynı şekilde Hakan M.’yi de tehdit etmiş. Hakan’da bana kendi içtiğim uyuşturucudan Enis’e vermemi istedi. Ben de Enis’ten para almadan uyuşturucuyu verdim" dedi.



"Ben Enis ve Arzu toplu olarak uyuşturucu alıyorduk"

Satıcı değil kullanıcı olduğunu söyleyen Hakan M., "Enis olay tarihinde sürekli beni arayarak uyuşturucu istiyordu. Ben de kendisine Kocaeli’de olmadığımı söyledim. Aynı şekilde sürekli Arzu’yu da arayarak uyuşturucu istiyormuş. Ben de Arzu’yu arayarak ‘Uyuşturucuyu ver kurtul’ dedim. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliye ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen Enis U. ise "Olay tarihinde üzerimde bulunan uyuşturucuyu Arzu aracılığıyla Hakan’dan aldım. Hakan uyuşturucuyu getirdiğinde ben Arzu’nun evindeydim. Daha sonra Arzu ile başka bir sebeple tartıştık ve evden çıktım. Uyuşturucu ise Arzu’nun evinde kaldı. Ertesi gün evde kalan uyuşturucumu almak için Arzu’ya gittim. Arzu kendisiyle tartışmamızdan dolayı uyuşturucumu vermeyeceğini söyledi. Hakan’ı arayarak olanları anlattım. Hakan’la konuşmamdan sonra Arzu uyuşturucumu bana verdi. Bu olay sonrasında polisler tarafından yakalandım" ifadelerini kullandı.



Karar

Mahkeme heyeti, Hakan M. ve Arzu Ç.’ye "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçundan ayrı ayrı 8 yıl 4 ay hapis ile 16 bin 660 TL adli para cezası verilmesine hükmetti.

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