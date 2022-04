Bir kilo uyuşturucuyla yakalanan 4 sanığa en az 15 yıl hapis talebi

İstanbul'dan Kocaeli'ye uyuşturucu ticareti yapmak için geldiği belirlenen ve 1 kilo metamfetamin maddesiyle yakalanan 4 yabancı uyruklu sanık hakkında ayrı ayrı 15 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istendi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 4 yabancı uyruklu şüphelinin uyuşturucu madde satmak için İstanbul'dan Kocaeli'ye geleceği bilgisine ulaştı. İstanbul'dan yola çıkan şüpheliler, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada 1 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



"Bana her biriniz 50’şer bin TL verin, ben de uyuşturucunun bana ait olduğunu söyleyeyim"

Haklarında "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçundan dava açılan sanıklar Ahmad A., Waleed S.H.A., Mahmud E. ve İbrahim M.’nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Salonda taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanıklar ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar tahliye ve beraatlerini istedi. Ahmad A., Waleed S.H.A. ve İbrahim M. ise savunmalarında uyuşturucudan haberlerinin olmadığını iddia etti. Sanıklar Mahmud E.’nin kendilerine, "Bana her biriniz 50’şer bin TL verin, ben de uyuşturucunun bana ait olduğunu söyleyeyim" dediğini de ileri sürdü.



Her birine ayrı ayrı ceza talebi

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçundan her birinin ayrı ayrı 15 yıldan az olmamak üzere hapis cezasıyla cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

