Başiskele'de bahar temizliği başladı

Başiskele Belediyesi, ilçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda bakım onarım çalışmaları yapıyor.

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerinden kurulan ekipler; parklarda, bahçelerde, yeşil alanlarda ve vatandaşların ortak kullanım alanlarında temizlik ve bakım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu çerçevede belediye ekipleri; park, bahçe, yol kenarları ve refüjlerdeki uzayan yabani otları temizliyor. Ayrıca ekipler, vatandaşların ortak kullanım alanlarındaki kent mobilyalarının tamir ve bakımını yapıyor, çocuk parklarındaki oyun gruplarını tamir ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.