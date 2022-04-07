Körfez'de fırınlara gramaj denetimi

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Körfez'de zabıta ekipleri, ilçe genelinde ekmek fırınlarında ve pastanelerde yürüttüğü pide ve gramaj denetimlerini sürdürüyor.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında unlu mamul üreten iş yerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdalar tüketmesi için denetimlerini sürdüren ekipler, pide üretimi gerçekleştiren fırınlarda hijyen ve gramaj kontrolü gerçekleşirdi. Ekipler, denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edileceğini söyledi.

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