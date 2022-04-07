Şiddet uygulayan eşini öldüren Damla'nın beraat kararı bozuldu, 15 yıl hapis verildi (2)



AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Kendisine 15 yıl şiddet uygulayan eşini öldüren Damla Kutulu'nun, Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanarak, 15 yıl hapis cezasına mahkum edilmesi ile ilgili avukatı Anıl Acurman, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kararı eleştiren Acurman, şunları kaydetti:

"13 yaşında gelin edilen 15 yıl boyunca sistematik işkence gören ve olay gecesi kendisini tanınmaz hale sokan eşine karşı kendini savunan Damla Kutulu, bozulan beraat kararı sonrasında 15 yıla mahkum edildi. Onun hikayesi bu. Başka kimsesi olmayan çocuklarının, her şeyi oldu Damla. 2015 yılındaki olaydan bugüne onların eğitimlerini aksatmadan huzurla yaşamaları için kantinlerde, fabrikalarda çalıştı. Didinmeye de devam ediyordu Damla korkusuzca. Tek derdi iki kızının ekmeğini kazanmak olduğu için şov peşinde olmadı. Bundandır ki şov olmayan yerde yalnızca 2-3 yürekli kadın takip etti duruşmasını. Ne bir platform ne bir örgüt ne de bir ünlü sahip çıktı ona. 8 yıldır dertlerine ortak olduğum Damla şimdi mahkum edildi. Karardan sonra ağlarken tek sözü, 'Şimdi çocuklarıma kim bakacak, ben kendim için yaşamıyordum ki' oldu. Sadece bunu sayıkladı o savaşçı yürek. Mahkeme heyeti ise tek bir cümle, 'Mahkum ettik seni Damla, yapacağımız bir şey yok' dedi yüzüne. Oysa bir tek hakimin bile yapabileceği çok şey vardı. Daha öncesinde hediye ettikleri yaşamını, 'Yanlış yapmışız' deyip geri almak dışında yapabilecekleri birçok şey. Onlar yapmamayı seçtiler bu kez. Vicdanları karartmayı, arka sıralardaki kızlarının haykırışlarını umursamamayı. Ve bir kez daha gördük ki bu ülkede kadın sadece ölünce değerli. Sorun kendinize, 'Biz neden yaşayana değer veremiyoruz, yaşatamıyoruz?' diye. Gösteri yetmiyor yaşatmak için, yoldaş olmak gerekiyor." DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-04-07 14:01:44



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