Bakan Varank: İçten yanmalı motorlara gelecek yasaklardan sanayimiz doğrudan etkilenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank: İçten yanmalı motorlara gelecek yasaklardan sanayimiz doğrudan etkilenecek

DHA

Bakan Varank: İçten yanmalı motorlara gelecek yasaklardan sanayimiz doğrudan etkilenecek


Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de, Avrupa'nın en güçlü ve Türkiye'nin ilk tam elektrikli ticari aracı 'E-Transit'in hattan inme töreninde yaptığı konuşmasında, "İçten yanmalı motorlara gelecek yasaklardan, sanayimiz doğrudan etkilenecek. Dikkat etmemiz gereken önemli hususlar var" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gölcük ilçesindeki Ford Otosan fabrikasında, Avrupa'nın en güçlü ve Türkiye'nin ilk tam elektrikli ticari aracı olan 'E-Transit' modelinin hattan inme törenine katıldı. Bakan Varank'ın yanı sıra törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt ile davetliler ve fabrika çalışanları katıldı.
Törende konuşan Bakan Varank, Ford Otosan'ın yaptığı büyük yatırımların meyvesini verdiğini belirterek, "10 yıla yayılan büyük bir vizyonun ilk adımlarından biri, Ford Otosan tarafından Avrupa pazarına ihraç edilecek E-Transit'in ilk aracı, üretim bandından iniyor. Ford Otosan geçtiğimiz yıl, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katıldığı bir toplantıyla 2 milyar Euroluk yatırım planını kamuoyuna açıklamıştı. İşte bu yatırım o gün açıklanan vizyonun ilk aşaması. Yüzde 100 elektrikli ticari araç yatırımıyla Ford Otosan'ın üretim kapasitesi 455 binden 650 bine çıkıyor. Böylelikle Ford Otosan Avrupa'nın ticari araç üretim üssü unvanını taçlandırmış olacak. İhraç edilecek bu araçlar, ihracat şampiyonu unvanını da perçinleyecek. Yan sanayide ortaya çıkacak 15 bin kişilik ilave istihdamla birlikte 18 bin vatandaşımıza yeni iş imkanı oluşacak. Şahsen yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın fazlasıyla olduğu bu değerli projenin her türlü takdiri hak ettiğini düşünüyorum. Bugün bir araya gelmemize vesile olan elektrikli transitin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
'DİRENMEK YERİNE UYUM SAĞLAMAK EN DOĞRU TUTUM OLACAKTIR'
Dünyada dönüşümlerin hız kazandığını söyleyen Bakan Varank, "Geçmişte dönüşümler, değişimler, belki 100 yılda bir olurken, bugün on yıllarda hatta daha da kısa sürelerde devrim niteliğinde dönüşümler yaşıyoruz. Buna yönelik pek çok sebebi ortaya koyabiliriz. Teknolojik gelişmeler, yenilikçilik merakı, müşteri beklentileri gibi. Ancak şu anda sebeplerden ziyade sonuçlara odaklanmak durumundayız. Bugün dönüşümün karşısında devletler dahi direnemiyorlar. Direnmek yerine uyum sağlamak takınılacak en doğru tutum olacaktır. Her dönüşüm elbette kendi içerisinde ciddi zorluklar barındırır. Bu elbette doğru ama bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için dönüşüm, aynı zamanda büyük fırsatlar da demek. Biz bunun en güzel örneğini insansız hava araçlarında yaşadık. Bakınız bugün Türkiye belki de ilk defa bir teknolojiye öncülük eden ülkeler arasında yer almış durumda. Tüm dünya Türkiye'nin muharebe konseptlerini değiştiren SİHA'larını konuşuyor. Şimdi de otomotivde yaşanan paradigma değişimiyle birlikte emin olun önümüzde yeni ve çok ciddi fırsatlar var. Bilhassa iklim değişikliğinin itici gücüyle, birçok ülke tamamen elektrikli araçlara geçiş noktasında takvimlerini ortaya koydular. 2030 yılına geldiğimizde dünyadaki elektrikli araç satışlarının yüzde 30'u aşması bekleniyor. Ayrıca otonom ve bağlantılı araçlardaki teknolojik gelişim de süratle devam ediyor. Türkiye olarak mevcut altyapımız ve nitelikli insan kaynağımızla otomotivdeki potansiyelimiz gerçekten yüksek. Halihazırda dünyadaki en büyük 14 üreticiden bir tanesiyiz. Ciddi bir üretim kapasitemiz var. Sektör pandemiye ve savaşa rağmen, dalgalanmalar olsa dahi pozitif görünümünü sürdürmeye devam ediyor. İşte bu olumlu atmosferin de etkisiyle giderek büyüyecek olan elektrikli araç pazarından aslan payını almaya biz Türkiye olarak talibiz" dedi.
'ADIMLARIMIZI ATIYORUZ'
Türkiye'nin mevcut kapasitesini dönüştürmesi gerektiğini söyleyen Bakan Varank, "Türkiye, otomobil üretiminin yüzde 80'ini başta Almanya, İngiltere ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Bu bağlamda içten yanmalı motorlara gelecek yasaklardan ana sanayi ve tedarik sanayimiz de doğrudan etkilenecek. Bu yüzden önümüzde endüstri olarak özellikle dikkat etmemiz gereken önemli hususlar var. Bunlardan birisi mevcut kapasitenin dönüştürülmesi. Diğeri elektrikli araç şarj altyapısı. Sonuncusu da otonom ve bağlantılı araçlar için altyapı ve regülasyon düzenlemeleri. Bu noktada biz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ekosistemin tamamına yönelik bir taraftan politika geliştirme süreçlerine devam ederken, diğer taraftan da uygulama noktasında adımlarımızı atıyoruz" ifadelerini kullandı.
'GİDİŞATI DOĞRU OKUMAYI BAŞARDIĞIMIZI GÖRÜYORUZ'
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ise konuşmasında, "Ford Otosan 60 yılı aşkın köklü kurumsal kültürü ve tecrübesiyle kurulduğu günden bugüne Türkiye'de sanayinin gelişimiyle birlikte anılmıştır. Geçmişten bugüne attığımız adımlara baktığımızda, dünyada otomotiv sektörünün gidişatını doğru okumayı başardığımızı memnuniyetle görüyoruz. Pek çok şey değiştiği gibi otomotiv sektörü de büyük ve hızlı bir değişim, dönüşüm içindedir. Özellikle elektrifikasyon konuşuyoruz, insansız araçlar konuşuyoruz. Belki de 5 ile 10 sene içerisinde, bugün bildiğimiz pek çok marka piyasada olmayacak. Dolayısıyla yatırımlarınızı yaparken geleceği de iyi okumak, iyi tahmin etmek, buna göre pozisyon almak her zamankinden daha önemli olmuştur. Biz şimdi televizyon üretiyoruz. 2-3 markamız var şu an. Eskiden onlarca marka televizyon üretirdik. Benzer bir değişim bu kadar radikal olmasa da otomotiv sektöründe de beklenmektedir. Dolayısıyla ortaklarımız Ford ve Fiat'ın nasıl pozisyon alacağı, bizlerin geleceği açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.
3 KAT FAZLA MESAFE KAT EDİYOR
Batarya montajı dahil Türkiye'de üretilen ilk tam elektrikli ticari araç olan 'Ford E-Transit', güçlü batarya kapasitesiyle ortalama filo kullanıcılarının günlük olarak sürdüklerinden 3 kat daha fazla mesafe kat edebiliyor. 'Van', 'çift kabin van' ve 'kamyonet' olarak 3 farklı gövde seçeneğiyle satışa sunulacak olan E-Transit, hem AC hem de DC hızlı şarj özelliğiyle üretildi. Böylece AC şarjla yaklaşık 8 saatte yüzde 100 şarj olabilirken, DC Hızlı şarj özelliğiyle de 34 dakikada, batarya, yüzde 15'ten yüzde 80'e kadar şarj edilebilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2022-04-07 17:54:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'nin ilk elektrikli ticari aracı hattan indirildi
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk elektrikli ticari aracı hattan ...
Darıca'da gençlerin sınav ücretleri ödeniyor
YEREL HABERLER Darıca'da gençlerin sınav ücretleri ödeniyor
Kartepe'de şehit ve gazi aileleri iftar programında buluştu
YEREL HABERLER Kartepe'de şehit ve gazi aileleri iftar programında ...
Derince'de çocuklar yüzme öğreniyor
YEREL HABERLER Derince'de çocuklar yüzme öğreniyor
Şiddet gördüğü kocasını öldüren Damla, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Şiddet gördüğü kocasını öldüren Damla, 15 yıl hapis ...
Şiddet uygulayan eşini öldüren Damla'nın beraat kararı bozuldu, 15 yıl hapis verildi (2)
YEREL HABERLER Şiddet uygulayan eşini öldüren Damla'nın beraat ...
Uzmanlar uyarıyor: Ramazan’da bu detaylara dikkat Uzmanlardan ‘İftarda ana yemeğe geçmeden 15 dakika bekleyin’ uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanlar uyarıyor: Ramazan’da bu detaylara ...
Şiddet uygulayan eşini öldüren Damla'nın beraat kararı bozuldu, 15 yıl hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Şiddet uygulayan eşini öldüren Damla'nın beraat ...
Nisa Mihriban bebeği sokağa bırakan annenin ailesi sırra kadem bastı
YEREL HABERLER Nisa Mihriban bebeği sokağa bırakan annenin ailesi ...
Körfez'de duvar yazıları temizleniyor
YEREL HABERLER Körfez'de duvar yazıları temizleniyor
Körfez'de fırınlara gramaj denetimi
YEREL HABERLER Körfez'de fırınlara gramaj denetimi
Başiskele'de bahar temizliği başladı
YEREL HABERLER Başiskele'de bahar temizliği başladı
Başiskele'de asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Başiskele'de asfalt çalışmaları sürüyor
Minik öğrencilere itfaiyecilik anlatıldı
YEREL HABERLER Minik öğrencilere itfaiyecilik anlatıldı
Bir kilo uyuşturucuyla yakalanan 4 sanığa en az 15 yıl hapis talebi
YEREL HABERLER Bir kilo uyuşturucuyla yakalanan 4 sanığa en az 15 ...
Dükkanı yanan iş yeri sahibine tekme atmaya kalktı, çevredekiler araya girdi Kebapçı dükkanında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Dükkanı yanan iş yeri sahibine tekme atmaya kalktı, ...
İki grup birbirine girdi, alışveriş merkezi savaş alanına döndü Alışveriş merkezinde iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada
YEREL HABERLER İki grup birbirine girdi, alışveriş merkezi savaş ...
Uyuşturucu ticareti yapan iki sanığa hapis cezası
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti yapan iki sanığa hapis cezası
MSB: Kefken açıklarında mayın tespit edildi / Fotoğraf
YEREL HABERLER MSB: Kefken açıklarında mayın tespit edildi / ...
MSB: Kefken açıklarında mayın tespit edildi (2)
YEREL HABERLER MSB: Kefken açıklarında mayın tespit edildi (2)
Uyuşturucu ticareti yapan iki kız kardeşe 25 yıl hapis
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti yapan iki kız kardeşe 25 yıl ...
Başiskele Belediyesi personellerine eğitim verildi
YEREL HABERLER Başiskele Belediyesi personellerine eğitim verildi
Kartepe'de çocuklar Ramazan etkinlikleriyle eğlendi
YEREL HABERLER Kartepe'de çocuklar Ramazan etkinlikleriyle eğlendi
Aile Mektebi Sohbetleri'nin konuğu mutasavvıf yazar İnançer oldu
YEREL HABERLER Aile Mektebi Sohbetleri'nin konuğu mutasavvıf yazar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.