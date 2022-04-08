Parmağı mama sandalyesine sıkışan Hifa Zehra'yı itfaiye ekipleri kurtardı

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, parmağı plastik mama sandalyesine sıkışan 4 yaşındaki Hifa Zehra Akarsu'nun imdadına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekipleri, keski yardımıyla sandalyeyi keserek küçük Hifa'yı kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Akarsu'nun 4 yaşındaki kızı Hifa Zehra, sağ işaret parmağını plastik mama sandalyesine sıkıştırdı. Küçük çocuğun parmağını sıkıştığı yerden kurtaramayan ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mama sandalyesini keski yardımıyla kesip, küçük kızın parmağını sıkıştığı yerden kurtardı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ

2022-04-08 00:17:35



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