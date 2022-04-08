Bakan Varank, projeleri için Başkan Özlü'yü tebrik etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'yü projeleri dolayısıyla tebrik etti.

Türkiye'nin ve Ford'un Avrupa’daki ilk tam elektrikli ticari aracı ETransit’in hattan iniş törenine katılmak için Kocaeli’ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'yü ziyaret etti. Başkan Özlü, Başiskele’de yapılan eserler ve hizmetler hakkında Bakan Varank’a bilgiler verdi. Mustafa Varank, Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi başta olmak üzere, Genci Ala ve kadınlara yönelik hizmetleri kapsayan projeler dolayısıyla Özlü’yü tebrik etti. Başkan Özlü ise Bakan Mustafa Varank’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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