70 okula basketbol sahası yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "Potasız Okul Kalmasın" projesi çerçevesinde 70 okula basketbol ve voleybol sahası yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bahçesi müsait olan okullara basketbol ve voleybol sahalarının kurulumuna devam ediyor. Proje çerçevesinde bugüne kadar 513 okula basketbol ve voleybol sahası yapılmıştı. Kocaeli genelinde 70 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapılacak. Böylece "Potasız Okul Kalmasın" projesiyle basketbol ve voleybol sahası kurulan okul sayısı 583’e ulaşacak.

Saha yapım işi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihaleye 3 firma katıldı. En düşük teklif 13 milyon 128 bin 643 TL, en yüksek teklif 15 milyon 397 bin 485 TL oldu. 70 okulda 7124 ton sıfır aşınma asfaltı, 45 bin 299 metrekarelik akrilik boya ile basketbol ve voleybol sahaları inşa edilecek.

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