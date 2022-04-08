İş yerlerinde Türkçe isim kullanılması oy birliğiyle kabul edildi

Gölcük Belediyesi nisan ayı meclis toplantısında, iş yerlerinde Türkçe isim ve karakter kullanılması oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye meclis salonunda gerçekleşen oturumda encümen ve komisyon üyeleri seçimi tamamlanarak 9 gündem maddesi karara bağlandı. Seçim işlemlerinin tamamlanması sonrasında Ali Yıldırım Sezer, yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerine sunum yaptı. Sunumun ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Gündemde yer alan 2021 Mali Yılı Denetim Raporu ile ilgili bilgilendirme yapılırken, 2021 Yılı Faaliyet Raporu görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. İş yerlerinde Türkçe isim ve karakter kullanılması, Piyalepaşa Mahallesi’nde bulunan Saraylı 3091 parsel nolu taşınmazın Aile Sağlığı Merkezi yapılmak üzere tahsisi, Hattat Ali Vasfi İzmidi Hüsni Hat Müzesi kurulması ve Rahvan At Yarışları ödül miktarları da oy birliğiyle kabul edildi.

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