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Doğa harikası bölge, açık hava çöplüğüne döndü 100 dönümlük arazi vatandaşların çöp döküm alanı oldu

İHA

Doğa harikası bölge, açık hava çöplüğüne döndü 100 dönümlük arazi vatandaşların çöp döküm alanı oldu

Sakarya ve Kocaeli sınırında bulunan, her gün yerli ve yabancı yüzlerce turistin doğası sebebiyle ziyaret ettiği Yanık Mahallesi'ndeki doğa vatandaşlar tarafından çöp döküm alanı olarak kullanılıyor.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yer alan Yanık Mahallesi'ndeki yaklaşık 100 dönümlük arazi, vatandaşların çöp döküm alanı oldu. Bölgede uzun yıllardır çevre felaketi yaşanıyor. Doğa harikası Sapanca Gölü'ne yakın olan arazi, çevreye duyarsız vatandaşlar tarafından adeta açık hava çöplüğü olarak kullanılıyor. Görenlerin çöp toplama merkezi zannettiği arazide, evsel atıklardan koltuk takımına, klozetten mutfak tezgahlarına, inşaat hafriyatından moloz yığınlarına kadar çok miktarda atık bulunuyor.

"Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu"
Yanık Mahallesi'ndeki 100 dönümlük arazinin uzun yıllardır çöp döküm alanı olarak kullanıldığını söyleyen Maşukiye mahalle muhtarı Halil İbrahim Ejderoğlu, "Bu konu zaten hep takibimizdeydi. MaşukiyeSakarya sınırında bulunan bu alan kangren gibi, bu konudan çok mustaribiz. Maşukiye, turizm beldesi olarak anılıyor. Fakat bu görüntü gerçekten hoş değil. Ben üstüme düşen görev neyse yapmaya hazırım. Bu pisliğin kaldırılması lazım. Burası halkın çöp toplama merkezi oldu. Sapanca Gölü, Türkiye'de sayılır içilebilir su havzalarından biri. Bu bizim için bulunmaz bir velinimet ama bunu har vurup harman savuruyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil, ben kabul etmiyorum. Bu çöplerin buradan alınması için yetkililerimizi göreve davet ediyorum. Bu konuyu lütfen aksatmayın yoksa hepimizin başı ağrır" diye konuştu.

"Çok gariptir ki burada ne ararsanız var"
Yıllar için açık hava çöplüğüne dönüşen arazide aranılan her şeyin bulunabileceğini ifade eden Ejderoğlu, "Çok gariptir ki burada ne ararsanız var. Az önce vatandaşın biri arabayla geldi. Kullanılmamış yaklaşık 300500 tüp çiçek attı. Çiçeklerin altında gübreleri var. Bunlar çok rahat değerlendirebilir. Burada lastik var, tekel bayisi gibi şişeler var, çimentolar var, koltuk takımları var, mutfak takımları var. Her şey var. Müthiş de bir koku var. Açıkçası burnumun direğini kırdı" ifadelerini kullandı.
Yanık Mahallesi'nden tesadüfen geçtiğini ve çöp yığınlarını görünce çok şaşırdığını söyleyen Ali Yılmaz ise "Tesadüfen buradan geçerken yere atılan çöpleri gördüm. Bu çevrede yaşayan insanlar buna tepki göstermiyor mu? Bu insan sağlığına zarar verir. İçme sularına katılır, kanser eder. Bu atılan çöplerin kaldırılması ve geri dönüşüme gitmesi gerekir. İnsan sağlığını tedirgin ediyor" şeklinde konuştu.

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