Öğretmenlere yangın önleme eğitimi verildi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, kendi illerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görev yapan öğretmenlere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce yangın önleme ve yangınla mücadele eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından tesislerde gerçekleştirilen eğitimlerde Milli Eğitim Bakanlığınca kendi illerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görev yapan öğretmenlere yangın önleme ve yangınla mücadele eğitimleri çerçevesinde uygulamalı eğitimler verildi. Teorik ve pratik olarak gerçekleştirilen eğitimlerde, kişisel koruyucu ekipman, taşınabilir yangın söndürücülerin kullanımı, yangınlara müdahale ve söndürme ile kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme konularında bilgiler sunuldu.

Pratik eğitimlerde öğretmenlere kişisel koruyucu ekipman parçaları tanıtılarak her birini giymeleri ve doğru kullanım prosedürleri uygulamaları istendi. Portatif söndürücülerin kullanımında ise kuru kimyevi tozlu ve karbondioksitli yangın söndürücülerin doğru kullanımı, acil durumlarda hareket tarzı uygulamaları gerçekleştirildi. Simülatör vasıtası ile oluşturulan yangına müdahale ederek söndürmeleri sağlandı.

Daha sonra ise yangın hortumları kullanılarak yangın durumunda su ile korunma ve söndürme uygulamaları gerçekleştirildi. Kapalı ve dumanlı bir ortamın getireceği riskler, doğru hareket tarzı ve ilerleme konuları yapay duman ve labirent ile uygulamalı olarak öğretmenlere gösterildi.

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