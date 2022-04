Derince'de şehit ve gazi yakınları iftara konuk oldu

Şehit ve gazi yakınları, Derince Kaymakamlığı ve Derince Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Derince İlçe Kaymakamı Meftun Dallı ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kızıltaş, İlçe Müftüsü Mecit Amil, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, kaymakamlık daire müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

İftar programının önemine değinen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu cennet vatan bizlere şehitlerimiz ve gazilerimizin emanetidir. Rabbim onlardan razı olsun" dedi. Derince Kaymakamı Meftun Dallı ise "Şehit ve gazilerimizin kıymetli aileleri ve gazilerimiz bizlere emanetsiniz. Bizler bu emanetin ne kadar aziz ve kıymetli olduğunun farkındayız. Şunu bilmenizi isterim ki her an sizlerin hizmetinizdeyiz. Üzerimize düşen her ne varsa şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da canla başla elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

