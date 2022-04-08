Kartepe'de 6 bin kişilik iftar

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel kent iftarına 6 bin kişi katıldı.

Geleneksel kent iftarı, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın ev sahipliğinde Kartepe Kent Çarşısı’nda gerçekleştirildi. İftar programına Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Özkan Bakır, İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Mustafa Kocaman, "Bu kadar zor bir dönemin üzerine bu kadar hastalığın Ramazan rahmeti, birlik ve beraberiyle geldi. Bugün burada olmak sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Zor bir dönemden geçtik, geçmeye devam ediyoruz. Son iki yılımızı pandemi ile mücadele ile geçirdik. Ramazan Ayı ve bayramını evlerimizden yaşadık. Bugün burada ki fotoğraf Kartepe'mizin birlik ve beraberliğini göstermektedir. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kartepe İlçe Kaymakamı Altuğ Çağlar ise "Belediye başkanı ve ekibini bu program için gönülden tebrik ediyorum. Pandemi sürecinde burada bulunan hemşehrilerimiz yakınlarını kaybettiler. Herkes aşılarını yaptırarak bu birlik ve beraberliğimizin daim olmasına katkı vermelidir. Programa katılan herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" diye konuştu.

Yapılan dua ile oruçlar açılırken, Kur’anı Kerim tilaveti sonrasında ilahiler ve sema gösterisi yapıldı. Minikler için kurulan çocuk oyun gurubu, Osmanlı macunu, patlamış mısır, HacivatKaragöz gösterileri çocuklardan büyük beğeni topladı.

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