Kocaeli'de ölü yunus sahile vurdu

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahile ölü yunus balığı vurdu.

Olay, Bayramoğlu Mahallesi'nde bulunan Balyanoz Koyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde görev yapan Darıca Belediyesi güvenlik görevlileri kıyıya vurmuş ölü yunus balığı fark etti. Güvenlik görevlilerinin ihbarı gelen Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Sağlığı ve Refahı ekibi, ölü yunusu incelemek üzere barınağa götürdü.

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