Kocaeli'de 3 gün sürecek yol bakım çalışması başladı

– Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Sakıp Sabancı Köprülü Kavşağı üzerinde bakım onarım çalışması başladı. 3 gün sürecek olan çalışma boyunca, sürücüler D100 yan yol bağlantılarını kullanabilecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yol bakım ve onarımı çerçevesinde İzmit Adapazarı D100 Karayolu üzerindeki Sakıp Sabancı Köprülü Kavşağı'nda çalışmalara başlandı. Çalışmalar boyunca trafik akışı yan yollar üzerinden sağlanacak. Sürücü ve yayalar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yapılan yazılı açıklamayla trafik işaret ve işaretçilere uymaları konusunda uyarıldı. 8 Nisan itibariyle saat 23.00’da başlayan bakım onarım çalışması 11 Nisan Pazartesi günü sabah 05.00'da sona erecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.