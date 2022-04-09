İhtiyaç sahibi ailelerin iftar yemeği Büyükşehir'den

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “KOMEK Hurması” projesi dolayısıyla 100 ihtiyaç sahibi ailenin iftar yemeğini hazırlayarak evlerine götürülecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KOMEK) kursiyerlerinin hazırladığı yemekler bu Ramazanda da ihtiyaç sahibi ailelere “KOMEK Hurması” projesi ile ulaştırılıyor. Proje dolayısıyla on iki ilçede ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara kurs merkezlerinde hazırlanan iftarlıklar ulaştırılıyor. KOMEK Hurması projesinde büyükşehir, bu yıl da 100 aileye ulaşmayı hedefliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan yöneticiler, geçtiğimiz yıllarda yüzlerce ailenin sofrasında iftar yaptı, bu Ramazan ayı boyunca da ihtiyaç sahiplerine misafir olacak. KOMEK Hurması projesi ile birlik beraberlik ve yardımlaşma içerisinde Ramazan ayının yaşanması sağlanacak. KOMEK Hurması Projesi çerçevesinde usta öğreticisi ve kursiyerlerinin birlikte hazırladığı 3 çeşit yemek ailelere götürülecek. İhtiyaç sahibi ailelere iftar yemeğinin yanı sıra tencere, tabak, kaşık, çatal takımı yardımı da yapılacak.

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