Kocaeli’de atlarla buluşmayan kalmayacak

Kocaeli’de bireylerin ruhsal ve bedensel gelişimlerine katkı sunması hedeflenen ‘Atlarla Buluş Kendini Keşfet’ projesi Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenecek.

Kocaeli’de tüm Kocaelililer için unutulmaz bir deneyimin kapısı aralanıyor. ‘Atlarla Buluş Kendini Keşfet’ sloganıyla düzenlenecek etkinlik çerçevesinde 5 yaş üstü bireyler Derince’deki Atlı Eğitim Merkezi’nde eğitim görecek. Etkinliğe başvuran tüm bireylerin yararlanacağı etkinliğe binlerce kent sakininin katılması bekleniyor.

Organizasyonla bireylerin eğitimöğretim, ruhsal ve bedensel gelişimlerini desteklemek hedefleniyor. Hafta içi her gün sabah ve öğlen 25 kişilik gruplarla 2 seans olmak üzere 50 kişi eğitim alabilecek. 18 yaş altındaki bireylerin ise Veli Muvaffakatnamesi’nin velisi tarafından doldurulması koşuluyla katılabilecek. Eğitim faaliyetlerinden yararlanabilmeleri için belgelerini randevu saatinde KBB Atlı Eğitim Merkezine teslim edecekler. Öte yandan, tüm taleplerin 75 kilogramın altında olan vatandaşlardan alınacağı öğrenildi.

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