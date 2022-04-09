Ramazan akşamı atmosferi Hisareyn’e taşındı

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Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler, Hisareyn halkına Ramazan akşamı atmosferini doyasıya yaşattı.

Gölcük Belediyesi’nin iftar sonrasında 7’den 70’e herkesi geleneksel Ramazan eğlencelerinde buluşturan etkinlikleri Hisareyn’e taşındı. İftar sonrasında Hisareyn İlkokulu bahçesinde kurulan sahnede vatandaşlar, geleneksel Ramazan akşamı etkinlikleri ile eğlenceli anlar yaşadı. Başta çocuklar olmak üzere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde; Hacivat ve Karagöz Tiyatro Oyunu, Tasavvuf Musikisi Konseri ve Semazen Gösterisi ile çocuklar ve Hisareynli vatandaşlar Ramazan akşamı atmosferinin tadını çıkardı

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