Çamura saplanan leyleği itfaiye kurtardı 

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Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, göç sırasında sulak alanda mola veren bir leylek, dere yatağında çamura saplandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, leyleği kurtardı.

Havaların ısınması ile birlikte göçmen kuşlar da göç yolu esnasında mola vermek için İzmit'in sulak alanlarına gelmeye başladı. Sulak alanda mola veren leyleklerden biri, Kilez deresinin Marmara Denizi ile birleştiği noktada çamura saplanarak mahsur kaldı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, leyleği file kepçe yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı. İtfaiye merkezine getirilen leylek, üzerindeki çamur temizlendikten sonra tedavisi için Ormanya Doğal Yaşam Merkezi´ne götürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-04-09 18:41:13



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