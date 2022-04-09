Kocaeli'de karting şampiyonasının ilk ayağı tamamlandı

Kocaeli’de düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası'nda 2022 sezonunun 1. ayak müsabakaları tamamlandı.

Kocaeli Karting Kulübü (KOKART) tarafından 4 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışlar, TOSFED Körfez Karting Pisti'nde antrenman ve sıralama turlarıyla başladı. 2022 sezonunun ilk karting yarışı çerçevesinde her kategoride üçer yarış koşulacak. Toplamda 46 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada ilk ayaklardaki sonuçlar da belli oldu. Mini kategorisinde Rüzgar Evci, junior kategorisinde Emir Tanju, senior kategorisinde Kerim Sulyak ve master kategorisinde ise Mehmet Çınar ipi göğüsleyen isimler oldu.

Organizasyon, yarın yapılacak ikinci ve üçüncü ayak yarışların ardından ödül töreniyle sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.