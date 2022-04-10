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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adnan Kahveci Parkı yenileniyor

İHA

Adnan Kahveci Parkı yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası ilçesinde bulunan Adnan Kahveci Parkı'nı sil baştan yenileyip vatandaşların hizmetine sunacak.
Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçe merkezine çok yakın bir noktada olması sebebiyle vatandaşların buluşma noktası olan Adnan Kahveci Parkı’nı sil baştan yeniliyor. Orhangazi Mahallesi’nde toplam 2 bin 550 metrekarelik alanda her şeyiyle yeniden dizayn edilen parkta, sert zeminlerin altında yer alacak hasır çelikli beton dökme işlemi ile çevre duvarının klinker tuğlayla yapılan harpuştaları tamamlandı. Ekipler daha önce de 260 metreküp taş duvar örmüş, ayrıca 100 metretül taş duvar da inşa etmişti.
Çevre duvarının eski sıvalı yüzeylerini dökerek yeni sıva işlemine geçen ekipler, park içi yürüyüş yollarının klinker taban tuğlası ve granit plak taş döşeme işini de sürdürüyor. Dilovası’nda sosyal yaşam alanı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan parkın içerisinde çocuk oyun grupları, kamelyalar, fitness alanı ve kafeterya bulunacak.
Aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası ilçesine Eynerce Kavşağı Parkı ve köprü manzaralı seyir terası da yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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