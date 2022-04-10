Üniversite kampüsündeki köpekler öğrencilerin kabusu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite kampüsündeki köpekler öğrencilerin kabusu oldu

İHA

Üniversite kampüsündeki köpekler öğrencilerin kabusu oldu

Kocaeli Üniversitesi'nde başıboş köpek sorunu gün geçtikte büyüyor. Köpeklerin saldırısına uğradıklarını söyleyen öğrenciler, hem köpeklerin hem de öğrencilerin sağlığı için bu soruna çözüm bulunmasını istiyor.
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü çevresine terk edilen sokak köpekleri, öğrencilerin korkulu rüyası haline geldi. Zamanla hırçınlaşan köpeklerin gruplar halinde gezdiği, öğrencilere saldırdığı, bazen de peşlerinden koşarak korku dolu anlar yaşattığı öğrenildi. Üniversite öğrencisi Aleyna Güven, 7 Nisan Perşembe günü iki arkadaşıyla birlikte yürüdüğü sırada kampüste bulunan bir grup köpeğin saldırısına uğradığını söyledi. Güven, yaşadığı olaya sosyal medya hesabından da tepki gösterdi.
Yetkililerden yardım talep eden öğrenciler, köpeklerin daha sağlıklı ve güvenli bir alanda yaşamasını istiyor.

"Okula ve kütüphaneye rahatlıkla gidelim istiyoruz"
7 Nisan Perşembe günü meydana gelen olayın güvenlik kamera görüntülerine ulaşamadığını söyleyen Güven, "Kamera görüntülerine ulaşmak istedik fakat öğrenci olduğumuz için alamadık. Kamera görüntülerine ulaşamadığımız için yaşadığımız bu durumu kanıtlayamadık. Olay, okul yemekhanesi ile yurt arasında oldu. Yurda uzaklığımız 100 metreydi. Kurtulmak için çığlık attık fakat kimse gelmedi. İki güvenliğin arasındaydık. Okul yemekhanesinde olduğumuz için yurt güvenliğine daha yakındık. O sırada tesadüfen olay yerinden bir otomobil geçiyordu. Arabanın sürücüsü köpekleri korkutmak için arabayı üzerlerine sürdü. O an o korkudan hemen arabaya bindik. Yurt yakın olduğu için arabadan inmemiz çok da uzun sürmedi. Biz hayvansever insanlarız, köpeklerin aç kalmasına, onlara eziyet edilmesine karşıyız. Ama biz de okula ve kütüphaneye rahatlıkla gidelim istiyoruz. Sabah derslerimiz oluyor ve yurttan erken çıkmamız gerekiyor. Ailelerimiz de bizim için tedirgin oluyor ve kapalı bir ortama girene kadar sürekli telefonun ucunda oluyorlar. Köpekler yüzünden toplu bir şekilde hareket etmek zorunda kalıyoruz. Kendimizi köpeklerden korumamız için önerdikleri şeyler ise çömelmek, su şişesi içinde su bulundurup üzerlerine sıkmak, cop taşımak, köpeklerin rahatsız olduğu sinyallerden alıp taşımak. Köpeklerin bunlar karşısında ne tepki vereceklerini bilmediğimiz için bunları taşımaktan korkuyoruz. Çünkü köpekler saldırı anında hiçbir şeyi görmüyor" diye konuştu.

"Köpekler için düzenli alan kurulması gerekiyor"
Kampüste çok sayıda köpeğin olduğunu ifade eden Aleyna Uyar da, "Spor Bilimleri Fakültesi'ne gitmek için otobüs kullanıyoruz. Bu otobüsü kullanmamızdaki sebep ise okula gitmemiz için kullanmamız gereken bir yokuşun olması. Bu yokuşa mamalar bırakıyorlar ve tüm köpekler oraya geliyor. Köpeklerden duyduğumuz rahatsızlık, son yaşadığımız olaydan sonra daha da arttı. Onların zarar görmesine çok karşıyız. Alıştığımız belli köpekler vardı. Ama dışardan gelen köpeklere alışamıyoruz. Zarar vermeyen köpekler olduğu kadar zarar veren köpekler de var. Köpekler için düzenli bir alan kurulması hem onlar hem de bizim için daha iyi olacaktır" dedi.

"Köpeklerin huyları değişmeye başladı"
Kocaeli Üniversitesi'ndeki başıboş köpek sorununun yıllardır çözülmediğini kaydeden Demet Özdağan ise, "Bu sorun artık çığırından çıkmaya başladı. Önceden saldırmıyorlardı, yanımızdan geçiyorlardı. Hatta kendilerini sevdiriyorlardı. Burada bizimle birlikte büyüyen bir sürü köpek var. Pandemi dönemi insanlardan uzak kaldıkları için huyları da değişmeye başladı. Sonrasında buraya yeni köpekler geldi. Köpeklerde bölgelerini savunma içgüdüleri olduğu için yeni gelen köpeklere saldırmaya başladılar. Bu saldırma neticesinde de arada kalan bizler olduk. Köpeklerin Kocaeli Üniversitesi’nde kalması gerçekten çözüm değil" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dilovası'nda vatandaşlara Ramazan kumanyası
YEREL HABERLER Dilovası'nda vatandaşlara Ramazan kumanyası
Darıca'da "Ramazan'da Şenlik Var" etkinliği ilgi görüyor
YEREL HABERLER Darıca'da "Ramazan'da Şenlik Var" etkinliği ilgi ...
Lise öğrencisi saatte 200 kilometre hıza çıkabilen yarış dronu yaptı
YEREL HABERLER Lise öğrencisi saatte 200 kilometre hıza çıkabilen ...
Adnan Kahveci Parkı yenileniyor
YEREL HABERLER Adnan Kahveci Parkı yenileniyor
Büyükşehir personeline temel ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehir personeline temel ilk yardım eğitimi
Bu sokakta 6 yıldır iftar sofrası imece usulü kuruluyor
YEREL HABERLER Bu sokakta 6 yıldır iftar sofrası imece usulü ...
Kocaeli Şehir Tiyatrolarınca İstanbul’da sergilenen oyuna ünlü isimler akın etti
YEREL HABERLER Kocaeli Şehir Tiyatrolarınca İstanbul’da sergilenen ...
Kocaeli'de karting şampiyonasının ilk ayağı tamamlandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de karting şampiyonasının ilk ayağı ...
'Ramazanda alkol içemezsiniz' tartışması kavgaya dönüştü; 3 gözaltı
YEREL HABERLER 'Ramazanda alkol içemezsiniz' tartışması kavgaya ...
Kocaelispor, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Kocaelispor, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Çamura saplanan leyleği itfaiye kurtardı 
YEREL HABERLER Çamura saplanan leyleği itfaiye kurtardı 
Çamura saplanan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Çamura saplanan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
Kocaeli'de 16 bin Ramazan kolisi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de 16 bin Ramazan kolisi ihtiyaç sahibi ...
Türkiye Karting Şampiyonası´nda sezonun ilk yarışı başladı
YEREL HABERLER Türkiye Karting Şampiyonası´nda sezonun ilk yarışı ...
Avlanma yasağı öncesinde, tezgahta balık fiyatları Hamsi 30, istavrit 35, levrek 50 liradan alıcı buluyor
YEREL HABERLER Avlanma yasağı öncesinde, tezgahta balık ...
Ramazan akşamı atmosferi Hisareyn’e taşındı
YEREL HABERLER Ramazan akşamı atmosferi Hisareyn’e taşındı
Kocaeli’de atlarla buluşmayan kalmayacak
YEREL HABERLER Kocaeli’de atlarla buluşmayan kalmayacak
Başkan Sezer şampiyon kızlara başarılar diledi
YEREL HABERLER Başkan Sezer şampiyon kızlara başarılar diledi
Kaçak midye avcılarına suçüstü baskın
YEREL HABERLER Kaçak midye avcılarına suçüstü baskın
Karı-koca serada yıllardır beraber kazma sallıyor Ailece yaptıkları işte emeklerinin ekmeğini marketler yiyor Serada emek verip ürettikleri ürünler marketlerde 3 katı fiyata satılıyor
YEREL HABERLER Karı-koca serada yıllardır beraber kazma ...
Türkiye’nin gönlünü fethetmişlerdi, o anları anlattılar Görme engelli öğretmen Dilek Karaca: “Öğrencilerimin gördüğü ilk ve tek görme engelli öğretmenim” “Öğrencilerim o kadar güzel anlattılar ki, iki top attım ikisi de basket oldu”
YEREL HABERLER Türkiye’nin gönlünü fethetmişlerdi, o anları ...
Kocaeli'nde kaçak midye avcılarını, deniz polisi yakaladı
YEREL HABERLER Kocaeli'nde kaçak midye avcılarını, deniz polisi ...
Yayaların güvenliği için 3 yeni sinyalizasyon kuruldu
YEREL HABERLER Yayaların güvenliği için 3 yeni sinyalizasyon kuruldu
Başkan Söğüt, STK temsilcileriyle iftarda buluştu
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, STK temsilcileriyle iftarda buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.