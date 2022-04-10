İl Emniyet Müdürü Tipioğlu: "Yekvücut durmaya devam edeceğiz" İzmit'te Polis Haftası dolayısıyla stant kuruldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla stant kuruldu. Stanttaki çalışmalar hakkında bilgiler alan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, "Polis teşkilatı olarak en ast rütbeden en üst rütbeye kadar bütün kardeşlerimizle aziz Türk milletinin huzur ve güvenliğine kastedenlerin karşısında yekvücut olarak durmaya devam edeceğiz" dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları dolayısıyla Atatürk Kent Meydanı'nda emniyet teşkilatı birimleriyle ilgili stant kuruldu. "KADES", "Uyuma", "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük", "Siberay"", En İyi Narkotik Polisi Anne" gibi projelerin ve birimlerin tanıtıldığı stantlara, vatandaşlar da ilgi gösterdi. Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da, kurulan stantları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tipioğlu, "177 yıldır polis teşkilatı, devletinin milletiyle bölünmez bütünlüğü, vatandaşın can, mal ve ırz emniyetinin sağlanması noktasında hiçbir zorluktan çekinmeden, üstün bir vazife anlayışıyla görev yaparak bugünlere gelmiştir. Bugünlere gelinceye kadar binlerce şehit vermiş, kan akıtmış ve milletinin huzurunu sağlamıştır. Yine polis teşkilatı Türk bayrağını göklerde dalgalandırma azim ve kararlılığındadır. Polis teşkilatı olarak en ast rütbeden en üst rütbeye kadar bütün kardeşlerimizle aziz Türk milletinin huzur ve güvenliğine kastedenlerin karşısında yekvücut olarak durmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki Türk polis teşkilatı ne kadar kuvvetli olursa, ne kadar iyi çalışırsa aziz milletimizin de huzuru ve güvenliği o kadar iyi olur. Bu vesileyle bayrağımızı kanlarıyla bayrak yapan, canlarıyla da toprağımızı vatan yapan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum, kahraman gazilerimize minnetlerimi ifade ediyorum ve bütün meslektaşlarımın 10 Nisan Polis Bayramını tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

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