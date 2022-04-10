Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 70 - Samsunspor: 76

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Türkiye Basketbol Ligi 26. hafta karşılaşmasında Samsunspor’u ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor karşılaşmadan 7076 mağlup ayrıldı.



Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu

Hakemler: İbrahim Altıntaş xx, Orkun Yurttaş xx, Niyazi Yasin Kahraman xx

KBB Kağıtspor: Corin Darius Henry x 9, Faik Can Nurkan x 3, Cihan Amasyalı xx 8, İbrahim Yıldırım x 3, Mert Ulutaş xxx 16, Brady Wiliam Skeens xxx 14, Mehmet Oğuzhan Kızıl xxx 17, Eren Beyaz x, Sertan İbrahim Sarı x

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Samsunspor: Utku Saraloğlu x 3, Mert Gizir xx 8, İzzet Türkyılmaz x 3, Ercan Bayrak x 7, Mert Ali Sert xx 7, Jalone Tyrell Friday xx 6, Burak Eşlik xx 12, Ege Yaşar x 6, James Frazier JR xxx 22, Göktuğ Baş x 2

Başantrenör: İlker Salman

1. periyot: 1821 (Samsunspor lehine)

Devre: 3442 (Samsunspor lehine)

3. periyot: 4958 (Samsunspor lehine)

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