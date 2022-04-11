Büyükşehir kendi ürettiği asfaltı kullanıyor

Saatte 240 ton asfalt üretme kapasitesine sahip Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Solaklar Asfalt Şantiyesinde üretilen asfalt, kent genelindeki yama çalışmalarında kullanılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı yol bakım timi, kent genelinde cadde, bulvar ve ana arterlerde asfalt ve kaldırımlardaki bozulmaları, üstyapı çalışmalarıyla gideriyor. Bu çerçevede, Kocaeli genelinde yolların bakım ve onarım çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen asfalt kullanılıyor. Nisan ayı itibariye Solaklar Asfalt Şantiyesinde 2 bin 300 ton asfalt üretilerek ihtiyaç duyulan noktalarda kullanıldı.

Tarihi İzmit Çınarlı Cami önündeki kaldırımları yapan ekipler; Derince Nihat Erim Caddesi, Çayırova Bayramoğlu Caddesi, Gölcük Ömer Seyfettin ve Zeynel Ağa caddelerinde asfaltlama çalışması yaptı. İklim koşulları veya ağır tonajlı araç geçişleri sebebiyle meydana gelen bozulmaları hızlı bir şekilde onarım yaparak gideren ekipler, yolu kullanılabilir hale getiriyor. İzmit merkezinde ticaretin ve günlük yaşamın odak noktası olacak Cumhuriyet Bulvarında da Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı 5 ekip, granit ve küp taş tamiratı çalışmaları yapıyor.

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