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İstanbul'un yanı başı, hafta sonu kampçıların uğrak noktası Kandıra'nın gizli koyları kampçıların, pembe kayalar ise fotoğraf tutkunlarının akınına uğruyor

İHA

İstanbul'un yanı başı, hafta sonu kampçıların uğrak noktası Kandıra'nın gizli koyları kampçıların, pembe kayalar ise fotoğraf tutkunlarının akınına uğruyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan doğa harikası koylar, hafta sonu kampçıların akınına uğruyor. İlginç yapısı ile dikkat çeken pembe kayalar ise özellikle gün batımında fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde doğal bir güzellik olan Sardala Koyu, Pembe Kayalar ve Cennet Havuzu yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Bir tarafı orman, bir tarafı deniz, bir tarafı kayalık olan Kandıra’nın saklı cenneti havadan görüntülendi.
Jeolojik yapısı ve doğal güzelliği ile geçmişi Antik Çağa dayanan kayalıkları ile görenleri adeta büyüleyen Kandıra havadan görüntülendi. İstanbul’a 90 km uzaklıkta olan ve tarihi M.Ö. 5. yüzyıla kadar dayanan Kocaeli’nin Kandıra ilçesi, Antik Çağ'da taş ocağı olarak kullanılan ve Osmanlı Dönemi'nde de mimaride kullanılan kayaların tarihi geçmişi heyecanlandırıyor. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Kandıra, içinde barındırdığı doğal güzelliği ile turistlerin vazgeçilmezi haline geldi. Deniz suyuyla dolu bir mağara olan Cennet Havuzu, Sardala Koyu ve Pembe Kayalar görenleri adeta mest ederken gün doğuşu ve batımını izlemek isteyenlerin, fotoğraf meraklıların mekanları arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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