Başiskele'de çocuklar hem eğlenecek hem öğrenecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Başiskele Belediyesi, çocukların ara tatilini daha eğlenceli ve verimli geçirmeleri için dolu dolu etkinlik takvimi oluşturdu.

Başiskele Belediyesi, 1115 Nisan tarihleri arasında ara tatile giren öğrenciler için program takvimi hazırladı. Öğrenciler çocuk atölyelerinde hem eğlenecek hem öğrenecek. Atölyelerde çocuklar bilimden sanata, teknolojiden matematiğe çeşitli alanlarda eğitim görecek. Katılımın sınırlı tutulduğu atölye çalışmalarına 914 yaş arası çocuklar ücretsiz katılabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.