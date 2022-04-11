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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmet Altıparmak Kocaelispor’a veda etti

İHA

Mehmet Altıparmak Kocaelispor’a veda etti

Dün alınan Bursaspor mağlubiyetinin ardından Kocaelispor ile yollarını ayıran Mehmet Altıparmak kulübe veda etti. Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Altıparmak, futbolcular ve personellerle de vedalaşıp tesislerden ayrıldı.
Kocaelispor’da dün alınan Bursaspor mağlubiyeti sonrasında Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı. Tecrübeli teknik adam, bugün tesis çalışanları ve futbolcularla vedalaşarak kulüpten ayrıldı. Sosyal medya hesabından da yazılı açıklama yapan Altıparmak, “Büyük umutlarla başladığımız, Kocaelispor teknik direktörlüğü görevinden tüm çabamıza rağmen çalışmalarımızın skora etki etmemesi ve hedef birlikteliğinin sağlanamaması sebebiyle ayrılmış bulunuyoruz. Umarım bu kan değişikliği oyuncu grubunda olumlu bir etki oluşturur ve çok sevdiğimiz büyük Kocaelispor camiası ligi hak ettiği noktada tamamlar. Görev süremiz boyunca yanımızda olan, destek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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