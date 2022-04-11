D-100’de otomobil bariyere çarptı, karı-koca yaralandı

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Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D100 karayolunda bariyere çarpan otomobildeki karıkoca yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesi D00 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan P. idaresindeki 67 ND 299 plakalı Opel marka otomobil, yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada, sürücü Ercan P. ve eşi Sedef P. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan çifti kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından otomobilden çıkarılan yaralılar, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü Ercan P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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