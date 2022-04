Büyükşehir’den muhtarlara kırtasiye desteği

– Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, muhtarların vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunması amacıyla toplamda 472 muhtarlığa kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarlarına vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmaları amacıyla her yıl düzenli olarak kırtasiye ve büro malzemesi desteği sağlıyor. Bu çerçevede bu yıl kırtasiye malzemelerinden oluşan koliler, il genelindeki 472 mahalle muhtarlığına dağıtıldı. Muhtarlıklara gönderilen kolilerde, gündelik işlerde kullanılan 1 paket imza kalemi, 2 paket A4 şeffaf dosya, ıstampa mürekkebi, zımba teli, A4 fotokopi kağıdı, Türk bayrağı ve çeşitli kırtasiye malzemeleri bulunuyor. Dağıtım programına Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Muhtarlıklar Şube Müdürü Uğur Şahin ve ilgili personeli katıldı.



Büyükakın’a teşekkür ettiler

Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve emeği geçen belediye yetkililerine teşekkür eden Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kutluca Mahalle Muhtarı Engin Öztürk, “Muhtarlarımızın her türlü ihtiyacını Büyükşehir Belediyemiz karşılıyor. Ofis ve kırtasiye malzemeleri, muhtar arkadaşlarımıza çok ciddi bir katkı sağlıyor. Körfez ilçemizdeki tüm muhtarlarımız adına başkanımıza teşekkür ediyorum. Körfez’den selamlarımızı iletiyorum” şeklinde konuştu. İzmit Erenler Mahalle Muhtarı İhsan Sarı ise Büyükşehir Belediyesi’nin her konuda muhtarlara destek verdiğini belirterek, “Tahir Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.



Ocak ayında temizlik malzemesi dağıtılmıştı

Büyükşehir Belediyesince, koronavirüs ile mücadele sürecinde Kocaeli genelindeki tüm mahalle muhtarlarına geçen ocak ayında dezenfektan, sıvı el sabunu, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, mikrofiber temizlik bezi, limon kolonyası, medikal maske ve ıslak havludan oluşan temizlik malzemesi desteği sağlanmıştı.

