Gebze Kitap Fuarı 16 Nisan'da kapılarını açacak

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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşları 1624 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Gebze Kitap Fuarı'na davet etti.

Gebze Belediyesi Kitap Fuarı, 1624 Nisan tarihleri arasında 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek. 100’den fazla yayın evinin yanı sıra 19 ulusal ve 101 yerel yazarın iştirakiyle gerçekleştirilecek fuar binlerce kitabı, okuryazarlarla buluşturacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise vatandaşları Gebze Belediyesi Kitap Fuarı’na davet etti.

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