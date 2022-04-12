Başkan Aygün: "Değer katan çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz"

AK Parti Derince İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Derince'mize değer katan çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

İlçe Başkanı Koray Merdan ve yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına; AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan, il ve ilçe yöneticileri, kadın kolları ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve mahalle başkanları katıldı.

Programda açılış konuşmasını yapan AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, "Kıymetli teşkilatlarımızla Ramazan ayında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim hepimizin Ramazan ayını mübarek etsin" dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Ak davamıza gönül veren teşkilatlarımızla bir aradayız. Hep birlikte bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da Derince'mize değer katan çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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