Üzerine kimyasal madde dökülen şahıs ağır yaralandı KBRN kıyafetlerini giyip zamanla yarıştılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üzerine kimyasal madde dökülen şahıs ağır yaralandı KBRN kıyafetlerini giyip zamanla yarıştılar

İHA

Üzerine kimyasal madde dökülen şahıs ağır yaralandı KBRN kıyafetlerini giyip zamanla yarıştılar

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan kimyasal madde depolama tesisinde çalışan işçi, üzerine fenol maddesi dökülmesiyle birlikte ağır yaralandı. Yaralıya, özel kıyafetlerini giyen sağlık ekipleri müdahale etti.
Olay, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Caddesi üzerinde bulunan Yılport Solventaş dökme sıvı kimyasal ve petrol ürünleri depolama tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesiste çalışan ve isminin Murat olduğu öğrenilen bir şahsın üzerine fenol isimli kimyasal madde döküldü. İşçinin yaralandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tesise KBRN(Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler) kıyafetleriyle gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınarak oksijen verilen yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu, başka bir hastaneye sevk edilme durumunun söz konusu olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilden açılan ateşte, bacağından vuruldu
YEREL HABERLER Otomobilden açılan ateşte, bacağından vuruldu
Yunus Emre Mahallesi'ndeki saha yenilendi
YEREL HABERLER Yunus Emre Mahallesi'ndeki saha yenilendi
Başkan Aygün: "Değer katan çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Aygün: "Değer katan çalışmalara imza atmaya ...
Körfez Belediyesi'nden bir kültür yayını daha
YEREL HABERLER Körfez Belediyesi'nden bir kültür yayını daha
Hayati İnanç: "İslamiyet'te paranın yeri ceptir, kalp değildir"
YEREL HABERLER Hayati İnanç: "İslamiyet'te paranın yeri ceptir, kalp ...
Derince'deki projeler görüşüldü
YEREL HABERLER Derince'deki projeler görüşüldü
Gebze Kitap Fuarı 16 Nisan'da kapılarını açacak
YEREL HABERLER Gebze Kitap Fuarı 16 Nisan'da kapılarını açacak
Kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibe desteği
YEREL HABERLER Kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibe desteği
Kapısında bekleyip evinden çıkarken kurşun yağdırdılar Evinin girişinde bacağına 2 kurşun isabet eden şahıs yaralandı
YEREL HABERLER Kapısında bekleyip evinden çıkarken kurşun ...
Yüz güldüren Ramazan şenlikleri başladı
YEREL HABERLER Yüz güldüren Ramazan şenlikleri başladı
Büyükşehir’den muhtarlara kırtasiye desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den muhtarlara kırtasiye desteği
Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
D-100’de otomobil bariyere çarptı, karı-koca yaralandı
YEREL HABERLER D-100’de otomobil bariyere çarptı, karı-koca ...
Park halindeki kargo aracında yangın çıktı
YEREL HABERLER Park halindeki kargo aracında yangın çıktı
Mehmet Altıparmak Kocaelispor’a veda etti
YEREL HABERLER Mehmet Altıparmak Kocaelispor’a veda etti
Teleferik projesinde ihale süreci tamamlandı
YEREL HABERLER Teleferik projesinde ihale süreci tamamlandı
`Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nda geliştirilen milli silah ve sistemler kullanılacak - Yeniden
YEREL HABERLER `Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nda geliştirilen milli ...
Nisan'da kar şaşkınlığı Kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı Kartepe'de yağış sürüyor
YEREL HABERLER Nisan'da kar şaşkınlığı Kar kalınlığının 90 ...
Gölcük'teki metruk binaların yıkım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Gölcük'teki metruk binaların yıkım çalışmaları devam ...
`Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nda geliştirilen milli silah ve sistemler kullanılacak
YEREL HABERLER `Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nda geliştirilen milli ...
Bu tatbikat milli silah ve sistemlerin kullanılacağı birçok ilke sahne olacak Türkiye’yi çevreleyen denizlerde nefes kesecek tatbikat 122 geminin katılacağı Mavi Vatan-2022 tatbikatı Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de aynı anda gerçekleşecek
YEREL HABERLER Bu tatbikat milli silah ve sistemlerin kullanılacağı ...
Darıca Millet Kütüphanesi gençlerin yeni adresi oldu
YEREL HABERLER Darıca Millet Kütüphanesi gençlerin yeni adresi oldu
İrşadiye'ye futbol sahası kazandırıldı
YEREL HABERLER İrşadiye'ye futbol sahası kazandırıldı
Başiskele'de çocuklar hem eğlenecek hem öğrenecek
YEREL HABERLER Başiskele'de çocuklar hem eğlenecek hem öğrenecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.