Kocaelispor, teknik direktör Fırat Gül ile anlaştı 



Alişan KOYUNCU / İZMİT(Kocaeli),(DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Kocaelispor, teknik direktör Fırat Gül ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Yeşil-siyahlı kulüp geçen hafta oynanan Bursaspor maçının ardından görevinden ayrılan Mehmet Altıparmak´ın yerine, teknik direktör Fırat Gül ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Kocaelispor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Teknik Direktör Fırat Gül ve ekibi ile 2022-2023 sezonu opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-04-13 00:04:51



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