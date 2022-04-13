Kocaelispor, teknik direktör Fırat Gül ile anlaştı 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaelispor, teknik direktör Fırat Gül ile anlaştı 

DHA

Kocaelispor, teknik direktör Fırat Gül ile anlaştı 


Alişan KOYUNCU / İZMİT(Kocaeli),(DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Kocaelispor, teknik direktör Fırat Gül ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.
Yeşil-siyahlı kulüp geçen hafta oynanan Bursaspor maçının ardından görevinden ayrılan Mehmet Altıparmak´ın yerine, teknik direktör Fırat Gül ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Kocaelispor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Teknik Direktör Fırat Gül ve ekibi ile 2022-2023 sezonu opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.  (DHA)
 DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2022-04-13 00:04:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Teravih namazına gelen kişinin ayakkabısını kapıp kaçan köpek gülümsetti
YEREL HABERLER Teravih namazına gelen kişinin ayakkabısını kapıp ...
Gebze’deki silahla yaralama olayıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Gebze’deki silahla yaralama olayıyla ilgili 1 kişi ...
Kocaeli’de iki farklı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli’de iki farklı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi ...
Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: "Fırat Gül ile görüşüyoruz”
YEREL HABERLER Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: "Fırat Gül ile ...
Ormanda intihar etmeden önce eşinin kafasına silah dayayıp ayaklarına ateş etmiş
YEREL HABERLER Ormanda intihar etmeden önce eşinin kafasına silah ...
Uyuşturucu ticareti yapan sanığa 12 yıl hapis
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti yapan sanığa 12 yıl hapis
Türkiye'nin en uzun doğa turizmi parkurları Kocaeli'de
YEREL HABERLER Türkiye'nin en uzun doğa turizmi parkurları ...
Çıraklıkla adım attığı mesleğine 60 yıldır devam ediyor 5 metrekarelik dükkanda yıllardır berberlik yapıyor
YEREL HABERLER Çıraklıkla adım attığı mesleğine 60 yıldır devam ...
Üzerine kimyasal madde dökülen şahıs ağır yaralandı KBRN kıyafetlerini giyip zamanla yarıştılar
YEREL HABERLER Üzerine kimyasal madde dökülen şahıs ağır ...
Otomobilden açılan ateşte, bacağından vuruldu
YEREL HABERLER Otomobilden açılan ateşte, bacağından vuruldu
Yunus Emre Mahallesi'ndeki saha yenilendi
YEREL HABERLER Yunus Emre Mahallesi'ndeki saha yenilendi
Başkan Aygün: "Değer katan çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Aygün: "Değer katan çalışmalara imza atmaya ...
Körfez Belediyesi'nden bir kültür yayını daha
YEREL HABERLER Körfez Belediyesi'nden bir kültür yayını daha
Hayati İnanç: "İslamiyet'te paranın yeri ceptir, kalp değildir"
YEREL HABERLER Hayati İnanç: "İslamiyet'te paranın yeri ceptir, kalp ...
Derince'deki projeler görüşüldü
YEREL HABERLER Derince'deki projeler görüşüldü
Gebze Kitap Fuarı 16 Nisan'da kapılarını açacak
YEREL HABERLER Gebze Kitap Fuarı 16 Nisan'da kapılarını açacak
Kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibe desteği
YEREL HABERLER Kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibe desteği
Kapısında bekleyip evinden çıkarken kurşun yağdırdılar Evinin girişinde bacağına 2 kurşun isabet eden şahıs yaralandı
YEREL HABERLER Kapısında bekleyip evinden çıkarken kurşun ...
Yüz güldüren Ramazan şenlikleri başladı
YEREL HABERLER Yüz güldüren Ramazan şenlikleri başladı
Büyükşehir’den muhtarlara kırtasiye desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den muhtarlara kırtasiye desteği
Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
D-100’de otomobil bariyere çarptı, karı-koca yaralandı
YEREL HABERLER D-100’de otomobil bariyere çarptı, karı-koca ...
Park halindeki kargo aracında yangın çıktı
YEREL HABERLER Park halindeki kargo aracında yangın çıktı
Mehmet Altıparmak Kocaelispor’a veda etti
YEREL HABERLER Mehmet Altıparmak Kocaelispor’a veda etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.