Vali Yavuz: "Kocaeli, kurumsal kapasitesi çok yüksek bir şehir"

İftar programında muhtarlarla bir araya gelen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Kocaeli, kurumsal kapasitesi çok yüksek bir şehir. İnşallah her daim sizlerle bir araya gelmeye, sorunlarınıza eğilmeye devam edeceğiz" dedi.

Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde bir restoranda düzenlenen iftar programına Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar derneği başkanları ve muhtarlar katıldı.



"Kocaeli, kurumsal kapasitesi çok yüksek bir şehir"

Muhtarlarla her zaman ilgilendiklerini ifade eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Her daim yanımızda olan, elimiz, kolumuz, gözümüz olan değerli muhtarlarımızın Ramazanı şerifini tebrik ediyorum. Allah’tan; birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmesini, başta İslam dünyası olmak üzere akan kanın durmasını ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Muhtarlarla çeşitli vesilelerle her zaman bir araya geliyoruz. Kocaeli, kurumsal kapasitesi çok yüksek bir şehir. İnşallah her daim sizlerle bir araya gelmeye, sorunlarınıza eğilmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Ramazanınızı tebrik ediyor, davetimize icabetinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



"Çalmadık kapı bırakmamak için çalışıyoruz"

Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Tuttuğumuz oruçlarımız kabul olsun. Gelmekte olan Kadir gecemiz kutlu olsun. Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Allah, sevdiklerinizle beraber nice Ramazanlar, nice bayramlar ve güzel günler göstersin" dedi.

Aynı zamanda Başkan Büyükakın, Ramazanda da mahallelerde ve köylerde çalmadıkları kapı, ihtiyacını tespit etmedikleri ev kalmaması için çalıştıklarını ifade etti. Kur'anı Kerim tilaveti ardından program, dua okunmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.