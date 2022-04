Bu evler ile 'Hayata tutunuyorlar' Bu evler, yaşlı, engelli ve Parkinson gibi gibi hastalığı olanlara özel dizayn ediliyor

Kocaeli'de 'Hayata Tutun' projesi çerçevesinde bin 400 ev, 65 yaş üstü, engelli ve Parkinson gibi hastalıklar ile mücadele edenler için özel olarak dizayn edildi. Parkinson hastalığı sebebiyle 8 yıl önce eşini kaybeden, şimdilerde kendisi de bu hastalıkla mücadele eden 78 yaşındaki Ekrem Ertürk'ün evi 'Hayata Tutun' projesiyle yeniden tasarladı. Parkinson hastalığına özel düzenlenen evde, kazaya sebebiyet verebilecek tüm riskler ortadan kaldırıldı.

Yaşlanma süreciyle birlikte ortaya çıkan gözle görülür yetersizlikler, günlük yaşam aktivitelerinde zorlanmalar, yaşlılarda meydana gelen olumsuz değişimlerin etkilerini en aza indirmek isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Hayata Tutun' projesini hayata geçirdi.



Evler baştan aşağıya özel olarak dizayn ediliyor

Banyo içi sabit tutunma barı, banyo içi tabure, klozet kenarı hareketli tutunma barı, kaydırmaz paspas, mıknatıslı duvar tipi led lamba, sensörlü tavan armatürü gibi yaşlı vatandaşların hayatını kolaylaştıracak malzemeler ile 1453 ev yeniden dizayn edildi. Böylelikle özellikle düşme korkusu yaşayan yaşlı vatandaşların bu riski en aza indirildi. Yaşam aktiviteleri ile ilgili güven duygusunun olumsuz yönde etkilenmemesi, günlük yaşam aktivitelerinin kolayca gerçekleştirilmesinin hedeflendiği proje çerçevesinde, basit önlemler alındı. Ayrıca, düşmelerin önüne geçebilmek ve düşmenin gerçekleşmesi neticesi bireylerde ortaya çıkabilecek kalıcı hasarların azaltılması, düşme neticesi kalça kırıklığı oluşması gibi ihtimaller de en alt seviyelere çekildi.



8 yıl önce eşini kaybetti, aynı hastalık ile mücadele ediyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Ekrem Ertürk, 8 yıl önce parkinson hastası olan eşini kaybetti. Aynı hastalığa yakalanan Ertürk'ün evi de 'Hayata Tutun' projesi çerçevesinde yeniden dizayn edildi. Banyo içinde sabit tutunma barı, banyo içi tabure, klozet kenarına hareketli tutunma barı, kaydırmaz paspas, mıknatıslı duvar tipi led lamba ve sensörlü tavan armatürü ile ev yeniden tasarlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ekrem Ertürk'ü evinde ziyaret ederek, projeyi yakından inceledi.



"Bu yaşıma geldiğimden beri en büyük mutluluğum şu an ki anım"

Eve yapılan dizayndan çok mutlu olduğunu söyleyen Ekrem Ertürk, “Eşim bayram temizliği yaparken düşerek kalça kemiğini kırmıştı. Bu düşme sonrasında eşimi hastaneye kaldırdık ve kısa süre sonra hayatını kaybetti. Diğer illerde böyle bir şey yok, bu örnek bir proje. Yaşlılar olarak bize kolaylık sağlayacak bir proje. Bu hafta Parkinson hastaları haftası ve bende de Parkinson hastalığı var. Uzun süre boks yaptım, kafaya darbe aldığımdan dolayı galiba böyle bir şey oldu. Bu yaşıma geldiğimden beri en büyük mutluluğum şu an ki anım” dedi.



"Bin 400 haneye uyguladık"

Bu projeyi bir yıldır sürdürdüklerini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bin 400 hemşehrimizin bu manada yardımına koştuk. 65 yaş üzerinde yürüme güçlüğü çeken ve buna bağlı yaşamsal zorlukları olan vatandaşlarımızın evlerine bu tür aparatlar yerleştirerek hareketlerini kolaylaştırıyoruz. Bu proje gerçekten onların hayatları için çok anlamlı. Bu proje, uzman ekiplerin tespiti ile bu geliştirilmiştir. Bu projede vatandaşlarımızın maddi durumuna bakılmaksızın evleri dizayn ediliyor. Vatandaşlarımızın buna ihtiyaç duyması halinde bu hizmeti yerine getiriyoruz ve talepler doğrultusunda her yere ulaşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

