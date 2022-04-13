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Beyzanur'un ağabeyi: Kardeşimin öldürüldüğünü düşünüyorum

DHA

Beyzanur'un ağabeyi: Kardeşimin öldürüldüğünü düşünüyorum


Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, evinin yatak odasında ölü bulunan Beyzanur Fidan'ın (22) intihar ettiğini iddia eden 3 aylık eşi Ömer Fidan'ın (27) `Eşi kasten öldürmek´ suçundan yargılandığı davada, sanığın olay günü 112 görüşmesinin ses kayıtları incelenmek üzere bilirkişiye verildi. Beyzanur'un ağabeyi Berkay Özel bir önceki duruşmada tahliye edilen sanık Ömer Fidan'ın şiddete meyilli olduğunu belirterek, "Kardeşimin intihar etmediğini, Ömer tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum" dedi.
Olay, geçen yıl 21 Mart'ta, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayan Ömer Fidan, 3 aylık eşi Beyzanur Fidan'ı yatak odasında hareketsiz bulduğu ihbarında bulundu. Eve gelen sağlık ekibi, Beyzanur Fidan'ın ölümünü şüpheli bulunca polis, Ömer Fidan'ı gözaltına aldı. Eşinin intihar ettiğini öne süren Fidan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ömer Fidan hakkında Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde `Eşi kasten öldürmek´ suçundan dava açıldı.
Davanın 17 Mart'ta görülen duruşmasında, dosyayı inceleyen bilirkişi ifade verdi. Beyzanur Fidan'ın ölümüne dair yaptığı incelemeleri mahkeme heyetine anlatan bilirkişi, "Olayın intihar mı, cinayet mi olduğuna dair yüzde 100 bir kanaate varamayız. Ancak hem intihara hem de cinayete dair deliller vardır. Yüzde 51 ihtimalle olayın intihar olduğu kanaatindeyim" dedi.
Bunun üzerine mahkeme heyeti ara karar alıp Ömer Fidan'ın yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.
SES KAYDI İNCELENECEK
Davanın görülmesine bugün de devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Ömer Fidan, Beyzanur Fidan'ın ailesi ve avukatlar katıldı. Mahkeme heyetinin önceki celselerde talep ettiği 112 görüşmesinin ses kayıtlarının Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderildiği görüldü. Salonda dinlenen kayıtta Ömer Fidan'ın telaşlı sesle, "Acil ambulans istiyorum. Ne olur? Beyza, Beyza" dediği duyuldu. Mahkeme, ses kaydının bilirkişi tarafından incelenmesi amacıyla duruşmayı 5 Temmuz'a erteledi.
'KADIN ÖLÜMLERİNDE SÜREÇ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMELİ'
Duruşma sonrası Beyzanur Fidan'ın ailesine destek veren Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kocaeli Adliyesi'nin önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Yazgı Şahin, "Bilirkişi, Beyzanur'un ölümüne 'yüzde 51 intihar olabilir' dedi. Henüz şüpheler giderilmemesine rağmen geçtiğimiz duruşmada Beyzanur'un evli olduğu erkeğin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Şüpheli kadın ölümlerinde süreç titizlikle yürütülmeli, faillere cesaret verilmemelidir" dedi.
'KARDEŞİM İNTİHAR ETMEYECEK BİR İNSANDI'
Beyzanur'un ağabeyi Berkay Özel, "Kardeşim vefat etmeden 15 gün önce annemi arayarak hüngür hüngür ağlıyordu. Kardeşim anneme Ömer Fidan'ın kendisinin boğazına sıktığını ve onu nefessiz bıraktığını söyledi. Ben de evden apar topar çıkarak kardeşimi gidip aldım. Gece kardeşim Beyzanur, Ömer'le konuşmuş ve bizim evden ayrılmış. Bu olaydan yaklaşık 15 gün sonra da cenazesini almaya gittik. Ömer Fidan, şiddete meyilli bir insandır. Geçmiş evliliğinde de kadına şiddet, hakaret ve tehditlerinin olduğu biliniyor. Ben kardeşimin intihar etmediğini, Ömer tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum. Benim kardeşim intihar etmeyecek pozitiflikte bir insandı" diye konuştu.
'CİNAYET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'
Beyzanur'un babası Hasbi Özel ise, "Olayın cinayet olduğunu düşünüyorum. Dünyanın hangi ülkesine giderse gitsin bu dosyadan cinayet çıkar. Adalete baştan beri güvenmiştim, şimdi de güveniyorum, inşallah adalet bizi yanıltmaz. Olay gecesi evdeydim, eşim beni kaldırarak Beyza'nın öldüğünü söyledi. Bu süreçte kalp krizi geçirdim" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2022-04-13 15:54:45

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