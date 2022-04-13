Çalıştığı akaryakıt istasyonunda silahla vuruldu

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– Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 1 kişi, çalıştığı akaryakıt istasyonunda silahla vurularak yaralandı.

Olay, bugün 17.00 sıralarında Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı İbrikdere Mahallesi D100 Karayolu Ankara istikametinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akaryakıt istasyonunda çalışan H.G., ismi henüz belirlenemeyen zanlı tarafından çalıştığı sırada silahla vuruldu. Yaralanan H.G., akaryakıt istasyonunun çalışanları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yol boyunca, ağaçlık alanlarda, olaya ait silahı aradı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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