Darıca Gençlerbirliği düşme potasına girdi ortalık karıştı

Spor Toto 3. Lig 2. Grupta Darıca Gençlerbirliği, sahasında Bayrampaşa'yı ağırladı. Maçın bitiş düdüğüyle sahada gerginlik yaşandı.

3.Lig 2. Grupta mücadele eden Kocaeli temsilci Darıca Gençlerbirliği, sahasında Bayrampaşa ile karşılaştı. Küme düşmeme mücadelesi veren Darıca Gençlerbirliği, sahadan 00 beraberlikle ayrıldı. Vasat bir oyun sergileyen Kocaeli temsilcisi aradığı golü bir türlü bulamadı. Her iki takım oyuncuları arasında maçın son bölümüne kadar yaşanan gerginlik, bitiş düdüğü ile birlikte kavgaya dönüştü. Sahadaki olayların ardından tribünler de Bayrampaşalı oyunculara ve yöneticilere tepki gösterdi. Emniyet ekiplerinin müdahalesiyle taraftarlar tribünlerden çıkarıldı. Bayrampaşalı oyuncular ise stat tamamen boşaltılana kadar sahanın ortasında polis eşliğinde bekletildi.

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