Eğlence mekanındaki cinayetin sanıkları hakim karşısında

Kocaeli'de eğlence mekanında çıkan tartışmada 1 kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada tanık olarak dinlenen işletme sahibi, "Birol'un (maktül), kuzeniyle görüntülü konuşurken 'Muharrem ve Zekeriya'nın kafasına bu akşam sıkacağım' dediğini duydum" diye konuştu.

Olay, 3 Ağustos 2021 tarihinde İzmit ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanına giden bir grup ile işletme sahibinin ortaklarından Birol Kibar arasında tartışma yaşandı. İki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesinin ardından Birol Kibar, Zekeriya Ş., Bahadır Y. ve Ferdi F. yaralandı. Birol Kibar hayatını kaybetti, olaya karışan Muharrem Ş., Zekeriya Ş., Bahadır Y., Ferdi F. ve Yusuf C. isimli şahıslar ise gözaltına alındı. Ferdi F. ve Yusuf C. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Muharrem Ş., Zekeriya Ş. ve Bahadır Y. de tutuklandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Zekeriya Ş., Muharrem Ş., Bahadır Y., tutuksuz sanıklar S.K., G.K., tanıklar ve Birol Kibar'ın ailesi katıldı.



"Odaya girerken şifreli bir kapıdan girdim"

Savunmasında olay gününü anlatan tutuklu sanık Zekeriya Ş., "Olay günü Muharrem ve Bahadır’la birlikte olayın yaşandığı eğlence mekanına gittik. Yanımızda kız arkadaşlarımızda vardı. Sonrasında yanımıza Birol Kibar’da geldi, birlikte oturduk. Birol’u, amcasının oğlu M.K. vasıtasıyla tanırım. Birol Kibar bize ikramlarda bulundu ve masadan ayrıldı. Birol Kibar masadan ayrıldıktan bir süre sonra işletmenin güvenliği olan Ferdi F. masaya geldi ve Birol’un beni çağırdığını söyledi. Bunun üzerine ben de Birol’un odasına gittim. Odaya girerken şifreli bir kapıdan girdim. Ben odaya girdikten sonra kapı tekrar kilitlendi. Birol, bu esnada amcasının oğlu M.K. ile görüntülü bir şekilde konuşuyordu. Bende M.K.’ye selam vererek halini hatırını sordum. Bu esnada dışarıdan ‘Kapıyı niye kilitlediniz, kapalı kapılar ardında ne konuşuyorsunuz’ şeklinde tartışma sesi duydum. Daha sonra Muharrem Ş. odaya geldi ve bana, ‘Seni bekliyoruz, ağaç olduk, kızlar seni bekliyor’ dedi. Ben de ‘Tamam’ diyerek kapıya çıktım" dedi.



"Birol bize ateş ederek, ‘Öldüreceğim sizi’ diyerek bize küfürler etti"

Odadan çıktığı sırada tutuklu sanık Bahadır Y. ile işletme güvenliği Ferdi F. arasında tartışma yaşandığını söyleyen Zekeriya Ş., "Ferdi isimli şahıs Bahadır'a küfür ediyordu. Bahadır dayanamayarak Ferdi'ye hamle yaptı. Bu olay sonrasında Birol bize ateş ederek, 'Öldüreceğim sizi' dedi ve küfürler etti. Bahadır’ın vurularak yere düştüğünü gördüm. Birol bu şekilde ateş edince ne olduğunu şaşırdım. Can havliyle abim Muharrem’in belinden silahını aldım ve kurdum. Bu esnada Birol ateş ederek beni vurdu. Ben de yere düştüğüm esnada Birol’a ateş ettim. Sonrasında ben, Muharrem ve Bahadır toparlanıp oradan ayrıldık. Ayrılırken arkamızdan silah sesleri geliyordu. Bir süre sonra da polisler bizi aldı, olaylar bu şekilde gerçekleşti. Benim kimse ile husumetim yoktur neden böyle oldu bilmiyorum" diye konuştu.



"Sadece bir kafa attım ve tutuklandım"

Tutuklu sanık Bahadır Y. de, olay günü Ferdi F.'nin kendisine küfür ettiğini belirterek, "Zekeriya odadan çıkarken Ferdi'nin bana küfür ettiğini fark ettim. Ben de dayanamayıp kendisine kafa attım ve aramızda bir arbede oldu. Zekeriya Ş. beni tuttu ve 'Uzatmayın, terbiyesizlik yapmayın' diyerek bana kızdı. Bu esnada Birol Kibar 'Hepinizi öldüreceğim, benim kardeşime nasıl vurursunuz?' şeklinde ifadelerde bulundu. Bize doğru silahını doğrultarak ateş etti. Kaçmak isterken o esnada kalbimin iki parmak altından vuruldum ve mermi arkamdan çıktı. Bu esnada yere düştüm ve silah sesleri gelmeye devam etti ancak kafamı kaldırıp bakamadım. Olay yerinde bana küfür edildiği için zoruma gitti. Sadece bir kafa attım ve tutuklandım" şeklinde konuştu.



"Muharrem ve Zekeriya’nın kafasına bu akşam sıkacağım"

Duruşmada tanık olarak dinene işletme sahibi Mesut K. ise şu ifadeleri kullandı:

"Muharrem beni olay tarihinde telefonla arayarak eğlenmeye geleceklerini söyledi, rezervasyon yaptırdı. Olay tarihinde Birol Kibar ile söz konusu işletmeme ortak olması konusunda bir süreç yaşıyorduk. Az çok ortak olmuş gibiydik. Ancak daha resmiyet kazanmamıştı. Olay tarihinde rahatsızlığımdan dolayı serum kullanacaktım. O saatlerde Birol ile karşılaştım. Muharrem’in rezervasyon yaptırdığını söyledim ve kendisine 'Ben iyi değilim sen ilgilenirsin' dedim. Sonrasında ben olayın meydana geldiği ofise geçtim. Bir süre sonra Birol yanıma geldiğinde çok alkollü ve sinirliydi. Ben koltukta yatarken amcasının oğlu M.K.'yi görüntülü aradı. M.K.'yi cezaevinde diye biliyorum. Birol, kuzeni M.K. ile konuşurken 'Muharrem ve Zekeriya'nın kafasına bu akşam sıkacağım. Zekeriya sürekli senin ortağın olduğunu söylüyor' şeklinde ifadelerde bulundu. M.K. ise Birol'a sakin olmasını Zekeriya ile aralarında ticaret olduğunu, kendisi ile konuşması için çağırmasını istedi. Benim kolumda serum vardı, Birol’a sakin olmasını söyledim ve tartışmayı kaldıramayacağımı söyleyerek ofisten ayrıldım. Sonrasında gerçekleşen olayları görmedim"



Kuzen M.K. tanık sıfatıyla dinlenecek

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve Birol Kibar'ın kuzeni M.K.'nın tanık olarak dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

