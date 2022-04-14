Başkan Aygün, sahilde güneşlenen vatandaşlarla bir araya geldi

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– Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Harikalar Sahili'nde güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.

Derince Harikalar Sahili, ilkbaharın gelişiyle beraber ilgi odağı oldu. Vatandaşların güneşin keyfini çıkartarak yürüyüş yaptığı sahile Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de gitti. Sahilde incelemelerde bulunan Aygün, vatandaşlarla da sohbet etti. Vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Aygün, yaz döneminde dışardan gelenleri mesire alanları ve sahillerle en güzel şekilde ağırlayacaklarını ifade etti.

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