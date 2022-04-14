Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık: "Kendim için değil kızım için tahliyemi istiyorum"

Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık savunmasında, "Ben cezaevine girdiğimde kızım 6 yaşındaydı, şu an 7 yaşında olmuştur. Kızımı göremiyorum. Kendim için değil kızım için tahliyemi istiyorum" dedi. Sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin TL para cezası verildi.

Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, Mustafa Ç. isimli şahsı takibe aldı. Operasyon neticesinde gözaltına alınan şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler tarafından maddeye el konulurken, şüpheli ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



"Kendim için değil kızım için tahliyemi istiyorum"

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklanan Mustafa Ç.'nin Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda tutuklu sanık ve avukatı hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen Mustafa Ç., "Maalesef uzun yıllardır uyuşturucu içiyorum ancak ticaretini yapmıyorum. Kimseye uyuşturucu madde satmadım. 9 aydır cezaevindeyim. Ben cezaevine girdiğimde kızım 6 yaşındaydı, şu an 7 yaşında olmuştur. Kızımı göremiyorum. Kendim için değil kızım için tahliyemi istiyorum" dedi.



8 yıl 4 ay hapis

Mahkeme heyeti, sanığın "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" yaptığına kanaat getirerek, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin TL para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

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