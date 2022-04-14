Beli tutulan gemi personeli itfaiye operasyonu ile kurtarıldı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, limanda bulunan gemide beli tutulduğu için mahsur kalan personel, itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.

Olay, Körfez ilçesinde bulunan İGSAŞ limanında meydana geldi. Limanda demirli bulunan geminin köprü üstü bölümünde yardımcı kaptan O.K'nın beli tutuldu. Mahsur kalan yardımcı kaptan için limana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla geminin köprü üstü bölümüne çıkan ekipler, beli tutulduğu için hareket edemeyen O.K.'yı sedye ile kurtarıldı.

Yardımcı kaptan, ambulansla Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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